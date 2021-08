Exposition : “Gaston Thiery, Souvenances” Espace Monet Rollinat, 18 septembre 2021, Fresselines.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Monet Rollinat

Découvrez Gaston THIERY, peintre paysagiste considéré comme le continuateur de l’école de Crozant dès 1950. Artiste peintre né à Lille en 1922. Après des études classiques en France et en Belgique, il entre aux Beaux-Arts en atelier de décoration. En 1940, face à la guerre, il se réfugie en Creuse à Fresselines. Gaston THIERY peintre paysagiste, considéré comme le continuateur de l’école de Crozant, verra ses œuvres diffusées en Europe, au Japon, aux Etats-Unis et font aujourd’hui partie de nombreuses collections publiques et particulières. Il exposa dans les plus grandes galeries parisiennes sa peinture de paysage et de nature. A partir de 1965, sollicité par Paul ANDRAUD maître lissier à Aubusson, il exécute ses premiers cartons de tapisserie. Cette aventure durera 30 ans et verra la réalisation de plus de 100 cartons. Artiste accompli, investi dans la vie de son village, il a marqué la vallée de la Creuse de 1940 à 2013. À l’occasion du centenaire de sa naissance, l’exposition “Souvenances” permet au public de découvrir ou redécouvrir l’immense œuvre de Gaston THIERY “.

1€ : + 15 ans. Gratuit : – 15 ans.

Espace Monet Rollinat 2 allée Fernand-Maillaud, 23450 Fresselines Fresselines Creuse



