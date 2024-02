Exposition Gardiens de vie Obernai, samedi 2 mars 2024.

Exposition de dessins à l’encre de l’artiste et poète Sylvia Undata.

Dans ses dessins à l’encre, Sylvia Undata crée et donne voix à des représentants secrets de l’âme de la nature.

Ceux-ci sont perplexes et inquiets de l'activité humaine. Leur regard interrogateur souhaite pousser celui/celle qui regarde à se mettre en action vers un monde terrestre plus pur, plus beau, plus apaisé. Ses dessins sont très colorés, car pour porter le message, la couleur représente la joie qui attend l'humain s'il trouve un chemin proche des ruisseaux et du vol des oiseaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Pôle culturel, cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@obernai.fr

