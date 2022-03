Exposition « Gardette, d’hier à aujourd’hui » Square Maurice Gardette, 21 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 21 mars 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

gratuit

A travers un jeu de miroir entre images d’archives et photographies d’aujourd’hui prises à plus d’un siècle d’intervalle sous le même angle, la commission Culture et Patrimoine du Conseil de quartier Léon Blum / Folie Régnault vous invite à voir les métamorphoses du quartier et redonne vie, le temps d’une exposition, aux commerçants, artisans et habitants qui l’ont façonné.

Une vingtaine de panneaux placés sur les grilles du square Maurice Gardette vous laisse (re)découvrir le quartier et son activité durant un siècle : commerçants, artisans, habitants ou simples passants reprennent vie.

La mémoire des lieux et celle des femmes et hommes qui s’y inscrivent ne peut demeurer enfermée au fond d’une boîte, elle se partage afin de réveiller les souvenirs d’un temps pas si lointain.

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise Paris 75011

Coll. N. Percheron