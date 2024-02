Exposition « Garder des pensées colorées pour affronter la nuit » par Natacha Wisniewski TARBES Tarbes, vendredi 15 mars 2024.

En collaboration avec la maison d’édition Arcane 17 , Natacha Wisniewski présentera son livre récemment publié Garder des pensées colorées pour affronter la nuit .

En parallèle, une exposition de ses dessins vous est proposée.

Natacha suit une scolarité classique jusqu’en troisième dans les écoles françaises à l’étranger. Elle aime déjà l’écriture et écrit des petits récits ; elle réalise son premier poème à 14 ans au décès de sa grand-mère qui s’est occupée d’elle avec beaucoup d’amour.

Après l’obtention de son BEP au Gabon, elle part en Indonésie en 2003 et y reste 5 ans. Elle commence à crayonner des dessins en attendant d’avoir la connexion internet avec un copain avec qui elle s’occupait d’un blog à distance. Ce sont de petits dessins au crayon noir qui peu à peu prennent des formes. En anglais, on parle de Doodling.

Quand Bric O Truc ouvre en 2015, elle rencontre Lila Guarèse qui va faire pendant 7 ans des séances d’Art thérapie avec Natacha pour l’aider à prendre du recul sur ses frustrations. Natacha écrivait depuis toute petite des histoires et dessinait des sortes de tatouages en noir et blanc, Lila l’a poussée à développer ses talents d’écriture et de dessin pour créer du beau et s’en nourrir.

Elle s’inspire des souvenirs de ces années passées à l’étranger en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Elle a développé aussi son imagination avec la lecture, elle adore les récits fantastiques.

> Exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-24

TARBES 20 rue des Pyrénées

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

