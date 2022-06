EXPOSITION GARDE LA PÊCHE DE PABLO GARCIA Quarante Quarante Catégories d’évènement: Hérault

Hérault La Communauté de communes Sud-Hérault présente une œuvre d’arts sur le Canal du Midi dans le cadre de Horizons d’eaux #6, parcours d’art contemporain : Zootrope en acier thermolaqué, moulage en résine polyuréthane laqué.

