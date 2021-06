Conches Musée du Rouloir Conches, Eure Exposition « Garde à vous ! » Musée du Rouloir Conches Catégories d’évènement: Conches

Cet été, découvrez l’exposition Garde à vous ! Qu’ils soient autour du cou, rangés dans les poches ou dans le paquetage, les mouchoirs d’instruction militaire accompagnent les soldats de la IIIe République et ce, jusqu’à la Première Guerre mondiale. En France, dix modèles illustrés et mis en forme par l’atelier Buquet, avec des textes écrits par le commandant Perrinon, ont été gravés puis imprimés à Rouen et ses alentours, entre 1874 et 1890. Pédagogiques, les mouchoirs visent à instruire les soldats en leur inculquant les connaissances propres à chaque corps militaire. Ces mouchoirs, au contenu iconographique et textuel très riche, ont aussi existé dans de nombreux pays européens tels que l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie ou l’Italie. Sur les mouchoirs d’instruction militaire en Normandie. Musée du Rouloir Rue Paul guilbaud, 27190 Conches Conches Eure

