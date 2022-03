Exposition | Galerie Livandour Saint-Connan Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Connan Côtes d’Armor Saint-Connan Exposition à la galerie Livandour : “Bout war roudoù seblantoù”

“Là où les empreintes résistent au temps” Cette exposition est le résultat d’un atelier d’expression photographique mené avec une classe de 3ème du Collège Diwan Bro-Dreger et Daniel Blaufuks, artiste invité dans le cadre d’une résidence de création mise en œuvre par le Musée de la Résistance et le Centre d’art GwinZegal. Ouvert le mercredi et le dimanche de 14h à 18h.

Visite possible les autres jours en contactant le Musée de la Résistance en Argoat. etangneuf.asso@orange.fr +33 2 96 47 17 66 http://musee-etangneuf.fr/ Exposition à la galerie Livandour : “Bout war roudoù seblantoù”

Visite possible les autres jours en contactant le Musée de la Résistance en Argoat. Pôle de l’Etang-Neuf Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan

