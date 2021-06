Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Exposition Galerie Le Croissant de Lune – Jean-François Chaussepied Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Exposition Galerie Le Croissant de Lune – Jean-François Chaussepied Landerneau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Landerneau. Exposition Galerie Le Croissant de Lune – Jean-François Chaussepied 2021-07-10 – 2021-08-31 Galerie Le Croissant de Lune 12 Rue Saint-Thomas

Landerneau Finistère La galerie d’art Le Croissant de Lune à Landerneau exposera du 10 juillet au 31 août 2021 les oeuvres de l’artiste-peintre Jean-François Chaussepied, des marines vues sous le prisme de l’art contemporain. Horaires d’ouverture de la galerie :

Du mardi au jeudi : 14h00 – 18h00

Vendredi et samedi : 10h30 – 12h / 14h00 – 18h00

Dimanche : 15h00 – 18h00 galerie.lecroissantdelune@orange.fr +33 2 98 21 42 82 http://chaussepied.com/ La galerie d’art Le Croissant de Lune à Landerneau exposera du 10 juillet au 31 août 2021 les oeuvres de l’artiste-peintre Jean-François Chaussepied, des marines vues sous le prisme de l’art contemporain. Horaires d’ouverture de la galerie :

Du mardi au jeudi : 14h00 – 18h00

Vendredi et samedi : 10h30 – 12h / 14h00 – 18h00

Dimanche : 15h00 – 18h00 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Étiquettes évènement : Autres Lieu Landerneau Adresse Galerie Le Croissant de Lune 12 Rue Saint-Thomas Ville Landerneau lieuville 48.44928#-4.2493