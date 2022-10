Exposition galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse, 11 novembre 2022, Paris. Le vendredi 11 novembre 2022

de 18h00 à 22h00

Du vendredi 11 novembre 2022 au jeudi 24 novembre 2022 :

. gratuit

Exposition à la galerie du Montparnasse du 11 au 24 novembre. Retrouvez les œuvres d’une dizaine d’artiste, des conférences, des stands et atelier tout au long de l’exposition. Lazarus Lazare – Emma YCH – Oumaïma Dermoumi – Fredster – Geoffrey Kayser – Morgan.e – Evatralala – Yourpon – Camille Correas – Gaelle Loth – Alien Habibti – Mies Hamidovic – Nygel Panasco Vernissage le 11 novembre à partir de 18h. Durant toute la durée de l’exposition à la galerie du Montparnasse, Boitaqueer organise des stands, des conférences et des podcasts. PODCASTS : Assistez à l’enregistrement des podcasts.

@tantquejeseraisnoire de @tsippora.s , avec @audrey_o_warrington et @lagenda.paris – 14/11 à 18h (sur inscription à contact@tantquejeserainoire.com) @couleursprimaires_lepodcast de @elenamoaty avec @julie_crenn – 21/11 à 18h (sur inscription à couleursprimaireslepodcast@gmail.com) CONFERENCE :

Conférence en français de @gustavelafon sur « The rather nebulous bounds of good taste » : la fanfiction, histoire d’une pratique inadéquate. – 22/11 de 19h30 à 21h STANDS :

Atelier @modelevivant.e – 22/11 à partir de 21h30 et 23/11 à partir de 19h30 (sur inscription à ateliermodelevivant.e@gmail.com) Stand coiffure avec @milenadanstesveuch – 18/11 13h-17h (sur inscription à milenadanstesveuch@gmail.com) Stand coiffure avec @queerchevelu – 19/11 14h-20h (sur inscription à queerchevelu@gmail.com ou par insta) Stand tattoo avec @doucetorpeur – 15/11

11h-23h (sur inscription à doucetorpeur.tattoo@gmail.com) Stand tattoo avec @une_lubie_tattoo – 19/11 de 16h à 20h30 (sur inscription à hello.unelubie@gmail.com) Stand tirage de cartes avec @luciafuego_tarot du collectif @amordebrujas – 20/11 de 16h à 20h30 Galerie du Montparnasse 55 rue du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://boitaqueer.com/

