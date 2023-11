Cet évènement est passé Exposition galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Les œuvres des maîtres s’échappent des musées vers notre quotidien. BOUCHON présente à la Galerie du Montparnasse son Paris, celui des cafés, celui des manifestations, et surtout celui des Musées d’où les tableaux s’échappent à travers les rues pour notre plaisir. François LOUVAT présente une série de tableaux récents sur le

thème « Des maîtres au quotidien ». Il peint sur du journal (un

quotidien) l’œuvre d’un maître qu’il inclut dans un décor banal, un

quotidien. Il présente également une rétrospective de peintures,

gravures et dessins réalisés au cours des 15 dernières années. Galerie du Montparnasse 55 rue du Montparnasse 75014 Paris Contact :

