Exposition galerie du Haut Pavé – Hélène Néraud

Du mardi 08 novembre 2022 au samedi 10 décembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

. gratuit

Diplômée de l’école des Beaux arts de Rouen en 2010, elle mène une pratique artistique qui met en place un dialogue entre peinture, céramique et photographie et qui s’articule autour de la notion d’exploration de la pensée et de la mémoire du paysage, spécifiquement autour des paysages de haute montagne.

Dans la pratique artistique d’Hélène Néraud, peinture, céramique et photographie sont intimement liées. Sa peinture est essentiellement présente dans un rapport à la volumétrie et se transpose dans la céramique. Les sculptures en terre cuite émaillée stabilisent les formes et la matière et font naître la solidification du souvenir. Les photographies de paysages, en particulier ceux de haute montagne en noir et blanc cristallisent la naissance des œuvres.

Galerie du Haut Pavé 3 Quai Montebello 75005 Paris

GALERIE DU HAUT PAVE « Le monde du silence »