Orne La galerie d’art Sisa accueille deux artistes Francis L’Huillier, peintre ainsi que Marc Dupard, sculpteur sur métal. Francis L’Huilier: contempler une toile de Francis L’Huillier, c’est rentrer dans le monde industriel des bords de mers. Marins, navires, docks et paysages maritimes nous sont comptés par l’artiste

« ce qui distingue un grand peintre d’un peintre, c’est sa capacité à se retrouver dans son second souffle, afin d’exploiter les découvertes de sa jeunesse au risque de décevoir son public » Marc Dupard: Entre 1982 et 2016, Marc Dupard partage son temps entre son travail en tant que machiniste agricole et la sculpture. Son emploi auprès des monumentaux engins a fortement influencé son inclinaison vers le métal et toutes les possibilités qu’il lui offre. La galerie d’art Sisa accueille deux artistes Francis L’Huillier, peintre ainsi que Marc Dupard, sculpteur sur métal. Francis L’Huilier: contempler une toile de Francis L’Huillier, c’est rentrer dans le monde industriel des bords de mers. Marins, navires, docks et paysages maritimes nous sont comptés par l’artiste

