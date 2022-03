Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier, 4 mars 2022, Lons-le-Saunier. Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier

2022-03-04 – 2022-03-31 Galerie 2023 14 Rue des Salines

Lons-le-Saunier Jura EUR Vous pourrez découvrir le travail de 3 artistes mensuels:

– Jeff de BURES Peintre

– Pierre SGAMMA Sculpteur

– Jean-François BOTTOLLIER Peintre et également des nouvelles créations des 5 artistes permanents de la Galerie 2023:

– Didier BOSSU Peintre

– Stéphane HALBOUT Peintre

– Gérald SVOBODA Céramiste

– Jean-Michel ZAZZI Peintre

