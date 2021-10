Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Exposition Galerie 2023 2021-10-29 – 2021-12-02 Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier Avec 3 artistes mensuels: – BIGWOOD H Photographe de matière

– Yannick LLWYT Sculpteur plasticien métal

– Dominique MEUNIER Peintre Venez découvrir également les nouvelles créations des 5 artistes permanents de la Galerie 2023: – Didier BOSSU Peintre

– Stéphane HALBOUT Peintre

– Gérald SVOBODA Céramiste

– Margot BUFFET Collage

