A la suite du succès de l’exposition SERGE GAINSBOURG ET CAETERA à la Galerie One Toutou avec WE NEED ART au Marché Dauphine à Saint-Ouen, les artistes de L’atelier. Espace de création ont choisi de présenter une trentaine d’œuvres sur l’univers de cet artiste français incontournable du siècle passé. Leurs illustrations, customs et peintures sont déjà exposées à Paris et ont suscité l’engouement du public.

Pourquoi choisir de créer cet événement ?

Yarps, à l’origine de l’exposition parisienne, est un ami de Tarek et Mat Elbé avec qui il a réalisé de nombreuses performances au 5 rue de Verneuil, lieu emblématique pour les fans du chanteur. Ses œuvres seront visibles dans cette exposition tout comme des pochoirs de Mat Elbé et des collaborations entre ces trois comparses… Olivier Nestelhut, Vincent Pompetti et Audrey Rouvin, présents aussi au Marché Dauphine, ont joué le jeu une fois de plus et présenteront de nouvelles œuvres. La musique sera au centre de cette exposition d’autant plus qu’Olivier dans une autre vie a joué des morceaux de Gainsbourg dans des cabarets et autres boîtes de jazz… La boucle sera donc bouclée !

Les artistes de la galerie ont choisi d’inviter d’autres créateurs pour donner à cet événement une touche colorée, vivante et musicale…

A Paris, 30 artistes ont fêté les 30 ans de Gainsbourg tandis qu’à Rennes, ce seront 30 œuvres qui marqueront cette date anniversaire.

Du 26 au 28, de 11h à 17h30, entrée libre

Les 29 et 30 sur RDV uniquement ([atelierennes@gmail.com](mailto:atelierennes@gmail.com))

L’atelier. Espace de création au 24 rue de Châteaudun à Rennes

L’Atelier est un lieu entièrement consacré à la création photographique, graphique et artistique. Il est composé de l’association Yadlavie et de l’association Pegasus regroupant des artistes d’univers et de pratiques différents.

Bus C3 / arrêt Châteaudun ou C4 ou C6 / arrêt Pont de Châteaudun

Karine Nicolleau (photographe)

Olivier Nestelhut (peintre, musicien)

Mat Elbé (pochoiriste)

Vincent Pompetti (illustrateur, auteur BD)

Nathalie Molla (peintre)

Yarps (pochoiriste)

José Jover (illustrateur, auteur BD)

Rom1 (illustrateur, muraliste)

Gwendal Lemercier (peintre, auteur BD)

Alain Robet (peintre, auteur BD)

Audrey Rouvin (illustratrice, auteur BD)

Tarek (peintre, auteur BD et muraliste)

Galerie de L'atelier. Espace de création 24 rue de Châteaudun 35000 Rennes



