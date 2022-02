Exposition “GAÏA, Regards croisés” entre Julien Salaud et les collections du Musée Mandet Riom Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom Puy-de-Dôme Riom EUR Embarquez dans une chevauchée céleste et poétique !

Chaman des temps modernes, Julien Salaud impulse la vie à ses œuvres de lumière pour témoigner à la fois de la fragilité de ce qui nous entoure et de l’urgence de sa protection. musee.mandet@rlv.eu +33 4 73 38 18 53 http://www.gaia.museemandet.com/ Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom

