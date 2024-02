EXPOSITION GAEL KASPRZAK Place du Minage Clisson, mercredi 17 avril 2024.

Exposition de peinture

Bourbonnais jusqu’à 2019, Gaël Kasprzak s’est installé à Nantes pour satisfaire un projet de vie et assouvir une passion artistique envers cette ville et la Bretagne.

L’inspiration marine guide l’imagination de l’artiste pour donner un résultat riche en fluidité, en perspectives, en vagues, avec des couleurs qui lui correspondent. Le résultat est une poésie peinte, une histoire en partant d’une régate pour découvrir les côtes bretonnes, porté par l’océan. Un voyage figuratif exprimant la sensibilité artistique de Gaël Kasprzak, alias GK ARZ, pour faire référence à l’art en breton

Horaires mercredi, samedi et dimanche 15h à 19h (les horaires peuvent varier en fonction des expositions)

Gratuit — Public tout public .

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-21

Place du Minage Galerie du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

