Exposition Gabriel Bunel Librairie Le Chat Pitre Fécamp, mardi 19 mars 2024.

Exposition Gabriel Bunel Librairie Le Chat Pitre Fécamp Seine-Maritime

Vendredi

« Je m’appelle Gabriel Bunel et je suis artiste peintre depuis 2020. Dans la vie, inventer et créer sont mes deux lignes de conduite et c’est toujours des idées plein la tête que j’avance.

Jusqu’en 2023, j’ai créé des peintures abstraites colorées puis je suis revenu à mes premiers amours les animaux. C’est ainsi que je me suis lancé dans la réalisation de portraits réalistes d’animaux. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19

fin : 2024-03-30

Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

