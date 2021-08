Exposition Gabares de Gironde Blaye, 18 septembre 2021, Blaye.

Exposition Gabares de Gironde 2021-09-18 – 2021-09-19 Office de tourisme de Blaye 1 Place de la Citadelle

Blaye Gironde

A l’occasion des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront le 18 et 19 septembre 2021, le conservatoire de l’estuaire ainsi que l’office de tourisme vous accueillent pour une toute nouvelle exposition: “Les Gabares de Gironde”.

Il s’agit d’une exposition se composant d’une quinzaine de panneaux et d’une maquette de gabares permettant de découvrir le patrimoine de l’estuaire ainsi que l’histoire de port.

Monsieur Vignau effectuera différentes présentations depuis la terrasse de l’office afin de mettre en parallèle son exposition et l’histoire du port de Blaye.

Plusieurs présentations auront lieu tout le week-end:

Le samedi 18 septembre à 11h00; 15h00; 16h00 et 17h00.

Le dimanche 19 septembre à 11h00; 16h00 et 17h00.

Réservations obligatoires

Pass sanitaire obligatoire pour l’exposition et l’accès à la terrasse.

Masque obligatoire à l’intérieur de l’office de tourisme .

+33 5 57 42 12 09

©Conservatoire de l’estuaire de Gironde

dernière mise à jour : 2021-08-25 par