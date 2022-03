Exposition “Fusion” au musée de Sonneville Musée Georges de Sonneville Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

**Du 1er au 30 avril 2022, le musée Georges de Sonneville accueille l’exposition “Fusion”, par Yves Lauverjat.** ### Informations * Du vendredi au dimanche de 14h à 18h * Entrée gratuite * Tél : 05 56 75 28 03 _Dans le cadre des dispositions sanitaires nationales prises pour lutter contre la propagation du COVID-19._ _Accès au musée Georges de Sonneville :_ _> Passe vaccinal obligatoire dès 16 ans_ _> Passe sanitaire obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans_ _> Le port du masque, quant à lui, n’est plus obligatoire._

2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00

