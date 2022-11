Exposition / Fuite romanesque – Sarah Caillard Cité internationale des arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 23 novembre au 21 décembre 2022 Visible tous les jours, 10/19h Entrée libre « Fuite romanesque » de Sarah Caillard est une installation qui se compose d'une robe translucide – en fibre de verre et résine – placée devant une structure en forme d'angle peinte en "Green Key", une couleur verte couramment utilisée pour des effets spéciaux. Cette installation est un reflet des mécanismes de l'imagination, un regard sur le trajet constant que nous opérons entre le réel et le virtuel, parfois sans même nous en rendre compte. Exposition / Fuite romanesque – Sarah Caillard La scène dédiée à ce processus d'incrustation est présentée sous la forme d'une maquette de l'espace d'exposition. Présentée sur un socle, elle nous permet de regarder à l'intérieur et d'imaginer les sculptures placées devant le Green Key s'animer dans une scénographie à la fois onirique, étrange et cartoonesque. Cette installation est un reflet des mécanismes de l'imagination, un regard sur le trajet constant que nous opérons entre le réel et le virtuel, parfois sans même nous en rendre compte. Dans cette scène virtuelle, la notion d'échelle devient confuse, la relation entre intérieur et extérieur est perturbée puisque la surface révèle des corps pourtant absents. C'est notre regard qui devient le metteur en scène d'une narration possible, qui permet aux éléments de s'unir et aux mouvements d'exister. Sarah Caillard (France) est en résidence par le biais du programme "2-12" de la Cité internationale des arts. Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de Ville 75004 Paris

