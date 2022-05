Exposition fruitière et arboricole Gerstheim, 9 octobre 2022, Gerstheim.

Exposition fruitière et arboricole Gerstheim

2022-10-09 11:00:00 – 2022-10-09 18:00:00

Gerstheim Bas-Rhin

Les fruits et légumes d’automne s’exposent. L’association Arboricole et Fruitière du Ried exposera ses fruits d’automne, légumes étonnants, produits dérivés et récolte de la ruche.

Il est possible de déjeuner sur place à midi et de vous régalez. Le Chef Alain cuisine les fruits et légumes du verger.

Réservation

L’association Arboricole et Fruitière du Ried exposera ses fruits d’automne, légumes étonnants, produits dérivés et récolte de la ruche.

+33 6 04 16 81 72

Les fruits et légumes d’automne s’exposent. L’association Arboricole et Fruitière du Ried exposera ses fruits d’automne, légumes étonnants, produits dérivés et récolte de la ruche.

Il est possible de déjeuner sur place à midi et de vous régalez. Le Chef Alain cuisine les fruits et légumes du verger.

Réservation

Gerstheim

dernière mise à jour : 2022-03-21 par