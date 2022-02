Exposition : Frontières Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition : Frontières Valence, 17 mars 2022, Valence. Exposition : Frontières Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

2022-03-17 – 2022-04-17 Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme Vingt trois oeuvres sur le thème de la frontière, selon les contraintes propres à leurs techniques. Exposition proposée dans le cadre de la Triennale d’art contemporain Le Papier à l’oeuvre. contact@le-cpa.com +33 4 75 80 13 00 https://www.le-cpa.com/ Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Ville Valence lieuville Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Exposition : Frontières Valence 2022-03-17 was last modified: by Exposition : Frontières Valence Valence 17 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme