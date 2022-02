Exposition “Frontières en béton” Oloron-Sainte-Marie, 1 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Exposition “Frontières en béton” Rue de Révol Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie

2022-03-01 – 2022-03-11 Rue de Révol Galerie Révol

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie

EUR 0 0 Cette exposition est prêtée par le gouvernement de Navarre et l’Institut navarrais de la mémoire. Elle a pour vocation de rappeler l’existence des deux ouvrages défensifs que sont le Mur de l’Atlantique et la fortification des Pyrénées, construits dans la période du franquisme et de la Seconde Guerre mondiale. L’exposition trilingue (espagnol, français et basque) est dédiée « à tous les

travailleurs forcés, victimes de la violence fasciste, et à ceux qui, au risque de leur propre vie, ont tissé avec eux des réseaux de solidarité ». Exposition ouverte du lundi au dimanche. Vernissage mardi 1er mars à 18 h.

Cette exposition est prêtée par le gouvernement de Navarre et l’Institut navarrais de la mémoire. Elle a pour vocation de rappeler l’existence des deux ouvrages défensifs que sont le Mur de l’Atlantique et la fortification des Pyrénées, construits dans la période du franquisme et de la Seconde Guerre mondiale. L’exposition trilingue (espagnol, français et basque) est dédiée « à tous les

travailleurs forcés, victimes de la violence fasciste, et à ceux qui, au risque de leur propre vie, ont tissé avec eux des réseaux de solidarité ». Exposition ouverte du lundi au dimanche. Vernissage mardi 1er mars à 18 h.

Cette exposition est prêtée par le gouvernement de Navarre et l’Institut navarrais de la mémoire. Elle a pour vocation de rappeler l’existence des deux ouvrages défensifs que sont le Mur de l’Atlantique et la fortification des Pyrénées, construits dans la période du franquisme et de la Seconde Guerre mondiale. L’exposition trilingue (espagnol, français et basque) est dédiée « à tous les

travailleurs forcés, victimes de la violence fasciste, et à ceux qui, au risque de leur propre vie, ont tissé avec eux des réseaux de solidarité ». Exposition ouverte du lundi au dimanche. Vernissage mardi 1er mars à 18 h.

Mairie Oloron

Rue de Révol Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn