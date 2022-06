Exposition – « Frida Kahlo, miroir de nos âmes… » Troisvaux Troisvaux Catégorie d’évènement: Troisvaux

Exposition – « Frida Kahlo, miroir de nos âmes… » Troisvaux, 3 juillet 2022, Troisvaux. Exposition – « Frida Kahlo, miroir de nos âmes… » 437 rue principale Troisvaux

2022-07-03 – 2022-07-03

437 rue principale Troisvaux 62130 Troisvaux L’exposition de cet été à retrouver à l’Abbaye de Belval ! Venez découvrir le travail de Charlotte Art’His !

Vernissage ce dimanche 3 juillet, à 15h. +33 3 21 04 10 10 https://www.abbayedebelval.fr/ L’exposition de cet été à retrouver à l’Abbaye de Belval ! Venez découvrir le travail de Charlotte Art’His !

Vernissage ce dimanche 3 juillet, à 15h. 437 rue principale Troisvaux

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Troisvaux Autres Lieu Troisvaux Adresse 437 rue principale Ville Troisvaux lieuville 437 rue principale Troisvaux

Troisvaux Troisvaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troisvaux/

Exposition – « Frida Kahlo, miroir de nos âmes… » Troisvaux 2022-07-03 was last modified: by Exposition – « Frida Kahlo, miroir de nos âmes… » Troisvaux Troisvaux 3 juillet 2022

Troisvaux