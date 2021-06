Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe EXPOSITION « FRESNAY PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE » Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Le projet « Fresnay dans la Seconde Guerre mondiale » a été mené avec les 3 classes de 3e du collège Léo Delibes durant l'ensemble de l'année scolaire 2020/21. L'objectif principal était de faire rédiger aux élèves une lettre qui aurait pu être écrite par un habitant de Fresnay durant la Seconde Guerre mondiale : en 1940, au début de la guerre, ou en 1942, durant l'Occupation. Ce projet pluridisciplinaire a été rendu possible par les archives conservées en mairie qui ont permis aux élèves de comprendre quels impacts les événements mondiaux ont pu avoir sur la commune et ses habitants.

