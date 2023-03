Exposition « Freinet à Oyé : une école originale » Musée la Mémoire d’Oyé Oyé Catégories d’Évènement: Oyé

Saône-et-Loire EUR De 1962 à 1980, à l’école d’Oyé, les enseignants, Michèle et Raymond Labonne mirent en place une pédagogie alternative au système éducatif classique : La Méthode Freinet. Elle encourage l’autonomie et l’expérimentation des enfants.

Ce fut également le cas dans plusieurs écoles de la région : Semur en Brionnais, Dyo, Ligny, Iguerande ….

Pendant la visite, vous pourrez également admirer l’exposition des photos anciennes en grand format, les souvenirs de la guerre de 14-18,…

Et vous retrouverez toutes les salles présentant la ville rurale autrefois avec, entre autres, l’école, l’intérieur brionnais, la bassie, le sabotier… Musée la Mémoire d’Oyé Le Bourg Oyé

