Exposition Freiflächen (esapces libres) Erstein Erstein Erstein Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Erstein

Exposition Freiflächen (esapces libres) Erstein, 20 janvier 2023, Erstein Erstein. Exposition Freiflächen (esapces libres) 16 rue du Gal de Gaulle Erstein Bas-Rhin

2023-01-20 14:00:00 – 2023-02-20 18:00:00 Erstein

Bas-Rhin Erstein Ingrid Rodewald (collage, installation) et Susanne Neiss (photographie) invitent à se projeter dans des espaces ouverts réels et imaginaires. Entre les bâtiments et la végétation, à travers les vitres et de différents points de vue, ces deux artistes allemandes qui exposent internationalement sont constamment à la recherche de lieux dont la destination n’est pas immédiatement évidente et laissent ainsi la liberté aux jeux d’esprit. Ces images, qui semblent étranges mais tout de même familières, montrent que ces espaces libres sont essentiels. Les deux artistes abordent le sujet d’une manière très différente, créant de nouvelles connexions dans le projet commun. Le spectateur crée des liens, construit et imagine ses propres espaces libres. +33 3 90 29 93 55 Erstein

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Lieu Erstein Adresse 16 rue du Gal de Gaulle Erstein Bas-Rhin Ville Erstein Erstein lieuville Erstein Departement Bas-Rhin

Erstein Erstein Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein-erstein/

Exposition Freiflächen (esapces libres) Erstein 2023-01-20 was last modified: by Exposition Freiflächen (esapces libres) Erstein Erstein 20 janvier 2023 16 rue du Gal. de Gaulle Erstein Bas-Rhin Bas-Rhin Erstein Erstein, Bas-Rhin

Erstein Erstein Bas-Rhin