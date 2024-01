Exposition « Freeze Paris », la danse Hip Hop en photo Place de la Concorde Paris, lundi 15 janvier 2024.

Du lundi 15 janvier 2024 au lundi 26 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Avec « Freeze Paris », le photographe Richard Bord propose une célébration visuelle de la danse Hip Hop dans le contexte emblématique de Paris. Au lendemain du 50e anniversaire de la culture Hip Hop née en 1973 à New York, dans le Bronx, les Jeux Olympiques accueillent pour la première fois le Breakdance dans la capitale française.

Chaque photographie de Richard Bord tente de figer l’énergie et le style des danseuses et danseurs, juxtaposés à l’élégance intemporelle de la ville. Les lieux choisis en fonction de l’histoire de chaque protagoniste dessinent une cartographie de Paris et de sa proche banlieue en lien direct avec le mouvement Hip Hop.

C’est à la fois un projet artistique et initiatique qui se prolonge en vidéo à travers des interviews et de courts clips de danse, et qui se déclinera en divers événements pendant toute l’année 2024.

Place de la Concorde Place de la Concorde 75008 Paris

Contact :

Richard Bord JP & Dorian