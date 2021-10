Exposition Free Spirit Institut Culturel Bernard Magrez, 25 septembre 2021, Bordeaux.

Exposition Free Spirit

du samedi 25 septembre au samedi 26 février 2022 à Institut Culturel Bernard Magrez

New Yorkais d’origine dominicaine, **John Perello alias JonOne** est une figure emblématique du graffiti. En constante évolution, cet artiste, passé de la rue à la toile, de New York à Paris, de la bombe au pinceau, de l’acrylique à l’huile, est considéré aujourd’hui comme un peintre expressionniste abstrait, même s’il demeure inclassifiable, indomptable. **La liberté avant tout…**c’est ce qui l’anime dès ses débuts dans la rue où, la bombe à la main, il taggue son nom dans toute la ville. Cette liberté, cette spontanéité du geste dans son expression artistique, ne le quitteront jamais. Sa peinture l’amène à la conquête de la toile, cherchant son rapport à la surface, à l’instar d’artistes américains tels Pollock, de Kooning, Sam Francis ou encore Motherwell. **L’écriture de son nom, point de départ de nombreuses créations**, répétée à l’infini, se retrouve notamment dans la série de peintures « punitions », mais également dans ses plus récentes peintures à l’huile. Son nom devient presque illisible jusqu’à disparaître parfois au point d’en devenir motif abstrait, laissant place à une nouvelle expérimentation de couleur et de matière.

L’Institut sera désormais ouvert les samedis et dimanches de 13:00 à 18:00. Des visites commentées seront organisées le samedi à 16:30 et le dimanche à 15h et 16h30.

Le « King of Harlem » est de retour à Bordeaux pour une nouvelle grande exposition au Château Labottière

