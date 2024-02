EXPOSITION FRÉDÉRIC PRATS ET JUNIOR SANS MAM Béziers, samedi 16 mars 2024.

Poète biterrois, dramaturge et artiste, Frédéric Prats est un personnage au parcours aussi dramatique qu’ inspirant. Après sa mort, à la veille de ses 20 ans, au début de la Première Guerre mondiale, il laissa derrière lui plusieurs dizaines de poèmes, quelques pièces de théâtres et une bibliothèque de dessins.

Junior Sans, natif de Béziers, à lui publié entre 1875 et 1893, 3 recueils de poésies. Il fait vivre , dans ses vers, l’âme d’un passé mais aussi d’un présent dont il se fait le témoin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

