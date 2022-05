EXPOSITION FRED VIGNAUX : THORGAL, LA MYTHOLOGIE – FESTIVAL BD SÉRIGNAN

EXPOSITION FRED VIGNAUX : THORGAL, LA MYTHOLOGIE – FESTIVAL BD SÉRIGNAN, 3 juin 2022, . EXPOSITION FRED VIGNAUX : THORGAL, LA MYTHOLOGIE – FESTIVAL BD SÉRIGNAN

2022-06-03 – 2022-06-03 Exceptionnelle par la qualité d’impression et le choix des planches BD, l’exposition rend hommage au travail du talentueux dessinateur toulousain. nDemandez à l’accueil du Festival pour visiter l’exposition. nLa médiathèque étant fermée pendant le festival (4 et 5 juin), l’équipe de la médiathèque sera heureuse de vous retrouver sur la Promenade. nEntrée gratuite. Exceptionnelle par la qualité d’impression et le choix des planches BD, l’exposition rend hommage au travail du talentueux dessinateur. nDemandez à l’accueil du Festival pour visiter l’exposition. nLa médiathèque étant fermée pendant le festival (4 et 5 juin), l’équipe de la médiathèque sera heureuse de vous retrouver sur la Promenade. nEntrée gratuite. Exceptionnelle par la qualité d’impression et le choix des planches BD, l’exposition rend hommage au travail du talentueux dessinateur toulousain. nDemandez à l’accueil du Festival pour visiter l’exposition. nLa médiathèque étant fermée pendant le festival (4 et 5 juin), l’équipe de la médiathèque sera heureuse de vous retrouver sur la Promenade. nEntrée gratuite. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville