Le Festival Grindhouse Paradise et la galerie 22M2 invitent Freak City à investir les murs du 28 Rue des Polinaires pour la rentrée de septembre. Les marginaux badass, les paysages urbains et les êtres humanoïdes de l’artiste bordelais squatteront la galerie 22M2 via une scénographie originale (fresque murale éphémère) de Freak City et une exposition de ses oeuvres.

Exposition d’oeuvres originales et création scénographique inédite.

info@grindhouseparadise.fr http://www.grindhouseparadise.fr/

