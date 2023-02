Exposition : Franz Stock et la voie de l’Europe Frœschwiller Frœschwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Exposition inédite en Alsace sur Franz Stock, prêtre catholique allemand en mission à Paris, qui a consacré presque toute sa vie à la réconciliation franco-allemande. Aumônier des prisonniers et condamnés à mort au Mont Valérien, Supérieur du séminaire des Barbelés, on l'appelle « l'aumônier de l'enfer » et « l'archange des prisons ».

