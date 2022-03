Exposition : Françoise VROT et Camille QUEDOU Galerie municipale Bernard Nonnet, 22 juillet 2022, Erquy.

du vendredi 22 juillet au dimanche 31 juillet à Galerie municipale Bernard Nonnet

### Françoise VROT Les toiles de Françoise Vrot saisissent la lumière intense des champs de canne à sucre, des lagons et des plages avec vue sur le célèbre Coin-de-Mire de son chef-lieu de Grand-Baie, au nord de l’île, et reflètent les couleurs somptueuses des marchés et tabagies des quartiers pittoresques de la capitale, Port-Louis. Si les paysages de son pays d’adoption continuent de captiver l’artiste, c’est surtout dans le sourire de ses habitants qu’elle puise son inspiration. Bien plus qu’un voyage, Françoise Vrot nous livre un héritage du patrimoine de cette île aux multiples facettes, où s’entremêlent cultures hindoues, créoles,musulmanes,chinoises et européennes. Françoise VROT, née à Lamballe (Bretagne), est peintre à l’Ile Maurice depuis 1994. Ses thèmes de prédilection sont les travailleurs des champs de canne, la vie des pêcheurs avec leurs barques typiques, les marchés et scènes citadines, le vieux Port-Louis avec ses ambiances, la couleur des lagons paradisiaques et les îles desertes. ### Françoise VROT ÎLE MAURICE [[http://galerievrot.wix.com/francoisevrot](http://galerievrot.wix.com/francoisevrot)](http://galerievrot.wix.com/francoisevrot) ### Camille QUEDOU Camille Quedou fille de Françoise Vrot et petite fille du peintre Pierre Vrot, est arrivée de l’ile Maurice pour la bretagne depuis 2018. Quasiment autodidacte et en regardant peindre sa mère, elle commence par peindre des paysages pour ensuite se spécialiser dans les portraits, visages du monde qui l’inspire, rappelant les diverses cultures de son île. ### Camille QUEDOU LAMBALLE (22) 07 82 32 01 67 [[https://quedoucamille.wixsite.com/arts](https://quedoucamille.wixsite.com/arts)](https://quedoucamille.wixsite.com/arts) ### En pratique exposition du vendredi 22 au dimanche 31 juillet 2022 ouverture quotidienne de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place ### Inauguration/vernissage vendredi 22 juillet 2022 à 18h00 [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

Visaze Moris

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



