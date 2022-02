Exposition « Françoise Utrel » Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Exposition « Françoise Utrel » Saint-Céré, 15 mars 2022, Saint-Céré. Exposition « Françoise Utrel » Saint-Céré

2022-03-15 14:30:00 – 2022-03-18 18:30:00

Saint-Céré Lot Saint-Céré Françoise Utrel travaille sur la fragilité de tout état d’équilibre en utilisant l’univers minéral comme métaphore de notre humanité.

Dans cette exposition elle présentera ses deux dernières séries de toiles « Equilibres illusoires » et « Impermanences ». Les « Equilibres illusoires » sont des empilements incertains, des suspensions fragiles, des états impossibles de lévitation. Seule la puissance de l’imaginaire permet de croire que la chute ne sera pas inévitable.

Réalisées à partir de portraits célèbres de l’Histoire de l’art, les « Impermanences » nous mettent face à ces femmes et ces hommes qui nous regardent à travers le temps. Les siècles peuvent effacer peu à peu leur image mais ils n’altèrent ni leur présence ni l’intensité de leur regard. Ainsi silencieusement, à la fois distants et proches, ils nous parlent de la fragilité de toute vie. Saint-Céré

