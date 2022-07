Exposition : Françoise Dirat Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Nérac La Galerie Padma vous propose une exposition de Françoise Dirat, diplômée des Beaux-arts de Saint-Etienne (DNSEP), designer graphique de formation, puis de profession, elle est aussi auteur de bandes dessinées et illustratrice (Chardon bleu, Actes Sud, Mezcal, La souris qui raconte, Éditions du CNRS, Hachette, Nathan, Kesselring, Mouche à oreille).

Elle glisse peu à peu de l'édition à la peinture, qui l'attire vers de nouvelles aventures. Galerie PADMA 5 Rue Armand Fallières Nérac

