Exposition François Lenhard Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 7 août 2024.

Vous prendrez bien un peu de couleur

Je parle en couleurs, dans l’urgence de dire et crée souvent à la main, des compositions abstraites qui s’expriment différemment selon le support et le format.

J’ai besoin de sentir la matière dans une gestuelle totalement libre. J’aime travailler toutes les couleurs, des couleurs puissantes sans qu’elles soient violentes.

Perdez-vous dans mes couleurs, mes lignes, mes textures, leur harmonie sans rechercher du figuratif il n’y en a pas, c’est de l’art abstrait.

Pour autant, si la paréidolie vous rassure, amusez-vous car c’est votre regard qui fait vivre la peinture, c’est votre regard qui fait vivre ma peinture.

Ma peinture appelle de multiples regards, émotions et demande comme toute oeuvre qu’on prenne le temps de la regarder.

Merci de prendre ce temps.

Visite artistique, le vendredi 9 août à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07

fin : 2024-08-18

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

