Exposition François Houtin, de l’Imaginaire au Sauvage Galerie du Minorelle Marcq-en-Barœul Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

Exposition François Houtin, de l’Imaginaire au Sauvage Galerie du Minorelle, 9 mars 2022, Marcq-en-Barœul. Exposition François Houtin, de l’Imaginaire au Sauvage

du mercredi 9 mars au dimanche 8 mai à Galerie du Minorelle

Venez découvrir l’exposition François Houtin, de l’imaginaire au sauvage » à la Galerie du Minorelle de Marcq-en-Baroeul. Véronique Dalle, de la Galerie Collégiale de Lille, est comissaire d’exposition. La création personnelle et imaginaire de François Houtin se cristallise autour du monde des jardins, des plantes, des arbres. François Houtin propose, par cette exposition, un voyage du monde végétal imaginaire et des jardins très structurés par « l’Homme », vers la nature sauvage dans ses œuvres récentes. Du jeudi 10 mars au dimanche 8 mai 2022 : mardi à jeudi 11h-18h et le week-end 10h-18h.

Entrée libre

Exposition François Houtin du 10 mars au 8 mai 2022 Galerie du Minorelle 25 rue raymond derain marcq en baroeul Marcq-en-Barœul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T11:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T11:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T11:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-15T11:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T11:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T11:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-22T11:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T11:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-29T11:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T11:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-05T11:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul, Nord Autres Lieu Galerie du Minorelle Adresse 25 rue raymond derain marcq en baroeul Ville Marcq-en-Barœul lieuville Galerie du Minorelle Marcq-en-Barœul Departement Nord

Galerie du Minorelle Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-baroeul/

Exposition François Houtin, de l’Imaginaire au Sauvage Galerie du Minorelle 2022-03-09 was last modified: by Exposition François Houtin, de l’Imaginaire au Sauvage Galerie du Minorelle Galerie du Minorelle 9 mars 2022 Galerie du Minorelle Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul Nord