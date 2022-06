Exposition François Dilasser Eymoutiers Eymoutiers Catégorie d’évènement: Eymoutiers

Exposition François Dilasser Eymoutiers, 5 juin 2022, Eymoutiers. Exposition François Dilasser Route de Nedde Eymoutiers

2022-06-05 – 2022-11-13

Route de Nedde Eymoutiers Rdv de 10h à 19h de juin à août et de 10h à 18h de septembre à novembre, à l’Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs : 6€/ad, 4€/12-25 ans, demandeurs d’emploi et + de 65 ans), gratuit/-12 ans. Rens : 05 55 69 58 88 Formé par l’observation d’artistes qui l’ont marqué, Bissière, Paul Klee, Picasso, Rembrandt ou encore Philip Guston, et par une pratique régulière du dessin depuis l’enfance, François Dilasser décide de se consacrer pleinement à son art à partir de 1970. Ses travaux sont alors caractérisés par l’organisation de formes dans l’espace du tableau, un espace tantôt clos sur lui-même tantôt ouvert, oscillant entre la géométrie et une perspective plus classique. Ces formes, selon l’artiste, adviennent, ne résultant pas d’une recherche particulière : « J’aime quand les formes surgissent au cours du travail. […] que le coup de pinceau fasse naître une forme que je n’avais pas prévue… la vie qui se manifeste. » Rdv de 10h à 19h de juin à août et de 10h à 18h de septembre à novembre, à l’Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs : 6€/ad, 4€/12-25 ans, demandeurs d’emploi et + de 65 ans), gratuit/-12 ans. Rens : 05 55 69 58 88 Route de Nedde Eymoutiers

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégorie d’évènement: Eymoutiers Autres Lieu Eymoutiers Adresse Route de Nedde Ville Eymoutiers lieuville Route de Nedde Eymoutiers

Eymoutiers Eymoutiers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymoutiers/

Exposition François Dilasser Eymoutiers 2022-06-05 was last modified: by Exposition François Dilasser Eymoutiers Eymoutiers 5 juin 2022

Eymoutiers