Exposition – Franck Coudreau Saint-Briac-sur-Mer, 18 décembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer.

Exposition – Franck Coudreau Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

2021-12-18 – 2021-12-26 Rue de la Mairie Les Halles

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Diplômé d’une école d’arts graphiques appliqués, graphiste et peintre à Saint Briac, Franck Coudreau aura le plaisir d’exposer aux halles.

Les échanges et rencontres enrichissantes, lors des expositions ou dans son atelier, le poussent à poursuivre sa recherche picturale et continuer à la faire partager.

A travers sa peinture (huile sur toile), il ne cherche pas à refléter une réalité observée mais plutôt un équivalent plastique et donner à voir, par une nouvelle composition graphique, une interprétation personnelle de ce que l’on peut voir.

La composition de l’image reste lisible et figurative mais par la synthèse des formes et la stylisation des couleurs, l’ensemble devient un élément de décors. Les volumes se superposent en respectant la perspective. Les couleurs chaudes avancent et les couleurs froides reculent pour donner, avec ces petites « réserves » de fond rouge orangé, une vibration de l’ensemble qui varie en fonction de l’éclairage du tableau.

Son atelier reste ouvert toute l’année en entrée libre de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du samedi 18 au dimanche 26 décembre 2021 – Horaire à venir – Les Halles

+33 2 99 88 39 34

Du samedi 18 au dimanche 26 décembre 2021 – Horaire à venir – Les Halles

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

