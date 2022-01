Exposition Francisco Bajén rétrospective hommage au peintre du silence Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Exposition Francisco Bajén rétrospective hommage au peintre du silence Hôtel Rochegude, 17 février 2022, Albi. Exposition Francisco Bajén rétrospective hommage au peintre du silence

du jeudi 17 février au samedi 5 mars à Hôtel Rochegude

Du 17 février au 6 mars au cœur des salles de l’hôtel Rochegude, l’association des Amis de Francisco Bajèn et Martine Vega rend un nouvel hommage à Francisco Bajén, Espagnol, exilé républicain, artiste disparu en 2014 à l’âge de 102 ans. C’est ainsi que quatre-vingt œuvres, exécutées entre 1946 et 2005, et qui retracent l’évolution de sont talent, seront présentées. Au travers des peintures exposées, les visiteurs pourront constater que Le peintre du silence passe du cubisme au fauvisme pour atteindre son style unique et homogène dans les années soixante. La rigueur du trait, le goût des formes simplifiées, mais aussi une recherche constante d’équilibre de la couleur et d’attention portée à la lumière sans oublier les personnages avec le regard tourné vers l’intérieur, qui font dire lorsqu’on voit un de ces tableaux c’est un Bajen ! Du 17 février au 6 mars à l’hôtel Rochegude, ouvert de 13h à 18h, tous les jours. Vernissage le vendredi 18 février à 18h30. Entrée libre. 80 œuvres du peintre exécutées entre 1946 et 2005, et qui retracent l’évolution de sont talent, seront présentées Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T13:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T13:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T13:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T13:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-21T13:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T13:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T13:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T13:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T13:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T13:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T13:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T13:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T13:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T13:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T13:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T13:00:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Hôtel Rochegude Adresse 28 rue Rochegude, 81000 Albi Ville Albi lieuville Hôtel Rochegude Albi Departement Tarn

Hôtel Rochegude Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/