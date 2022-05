Exposition France Dufour Chapelle Madame Mailly-Maillet Catégories d’évènement: Mailly-Maillet

Somme

Exposition France Dufour Chapelle Madame, 17 septembre 2022, Mailly-Maillet. Exposition France Dufour

du samedi 17 septembre au dimanche 25 septembre à Chapelle Madame

France Dufour a présenté ses réalisations à Amiens, Abbeville, Saint-Valery, Saint-Riquier, et selon les opportunités à Vienne (Autriche), Grenoble, Paris, Lille, Konya (Turquie), Aix en Provence, Dortmund… tantôt en solo, tantôt au sein d’un collectif. C’est souvent dans les livres qu’elle trouve ses thèmes de création, avec des auteurs très divers : Tanizaki, Aki Shimazaki, Peter Wohleben pour La vie secrète des arbres, et René Char avec ce très beau texte : Les routes qui ne promettent pas le pays de leur destination sont les routes aimées. Ces deux thèmes sont présents dans l’exposition. La calligraphie a toujours fasciné France Dufour, d’où qu’elle vienne. Elle a peu à peu développé une écriture imaginaire appelée « écriture abstraite » par Paul Klee et « contre-écriture » par Jérôme Peignot. Elle intègre cette calligraphie totalement inventée dans ses compositions comme un commentaire secret.

Exposition ouverte avec accès gratuit de 9h à 17h : Samedi 17 & dimanche 18 septembre / samedi 23 & dimanche 24 septembre

Saison culturelle Les Maillotines Chapelle Madame Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T09:00:00 2022-09-17T17:00:00;2022-09-18T09:00:00 2022-09-18T17:00:00;2022-09-24T09:00:00 2022-09-24T17:00:00;2022-09-25T09:00:00 2022-09-25T17:00:00

