Exposition France Bihannic et Silene Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 2 octobre 2024.

Exposition France Bihannic et Silene Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

Océan bleu Océan vert

France Bihannic

Ma peinture est informelle, abstraite, non construite. Je joue sur les subtilités de la matière picturale et de ses espaces colorés.

On retrouve dans mes tableaux une abstraction lyrique volontaire qui allie le plaisir du geste et le jeu de matières. Les matériaux ou objets peuvent être assemblés par collages/décollages objets signifiants ou insignifiants, voire des rebus de la société. C’est cette matière qui a le plus d’importance et qui apporte son épaisseur, sa composition ou son architecture.

J’ai une volonté délibérée de communiquer à travers mes oeuvres un message quelconque, via le signifié ou via le signifiant.

Silène (Claure Mahey et Pierre-David Abt)

Une quinzaine de jours pour découvrir le travail original de deux artistes de la matière qui combinent l’excellence de leurs savoir-faire respectifs pour faire naître des oeuvres inspirées de la puissance intemporelle des arbres. Les sculptures de Silène sont un hommage à la forêt féconde et protectrice. Cette forêt nous inquiète et nous abrite tout en même temps. Ses géants nous regardent avec le calme, l’indulgence et l’obstination des sages.

Des bois naturels, massifs et précieux, la dextérité d’une découpe en dentelles, un graphisme fidèle aux rencontres forestières, une poésie délicate, habitée par cette magie du vivant, l’exposition des oeuvres de Silène propose un voyage intérieur à la recherche de l’harmonie de la nature.

Visite artistique, le vendredi 4 octobre à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-02

fin : 2024-10-13

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

