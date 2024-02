Exposition Françaises de Mayotte Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie, vendredi 8 mars 2024.

Exposition Françaises de Mayotte Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Mayotte est une collectivité territoriale française, à statut particulier puisqu’à la fois département et région.

Le droit et la politique française d’égalité entre les femmes et les hommes s’appliquent dans un contexte présentant de multiples spécificités socioculturelles.

Ainsi, la société mahoraise traditionnelle se caractérise-t-elle par une organisation originale, dite matrilocale. Pour autant, les inégalités entre femmes et hommes persistent.

Exposition de photos agrémentée de panneaux didactiques.

Ouvert le mardi (14h-18h), le mercredi (10h-12h30 et 14h-18h), le jeudi (10h-12h30), le vendredi (9h-12h30 et 14h-18h) et le samedi (10h-12h30 et 14h-18h). 0 0 EUR.

Début : 2024-03-08 09:00:00

fin : 2024-03-23 12:30:00

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine actionculturelle@hautbearn.fr

