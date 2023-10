Exposition FRAGMENTS par Maggy Dago, photographe et activiste féministe. Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Du samedi 04 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

mercredi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

« Fragments » est un projet photographique afro féministe commencé en 2021. Une série de portraits conçue comme une déclaration d’amour sorore par l’artiste, un femmage dédié aux femmes noires pour dénoncer la double discrimination qu’elles subissent :

« Je veux que nous soyons vues et entendues.

Je n’ai pas été surprise de constater que presque toutes les femmes que j’ai

rencontrées au cours du projet « Fragments » partagent les mêmes

problématiques que moi, à savoir le manque de visibilité et de reconnaissance

dans toutes les sphères sociales, le racisme intentionnel et toutes autres

formes d’oppressions.

Je le fais aussi pour

l’inspiration entre femmes, pour la représentation et pour la solidarité. Nous

crierons victoire le jour où nous serons vraiment vues et entendues pour qui

nous sommes. Nous crierons victoire le jour où notre couleur et notre sexe ne seront

plus source d’oppression et d’injustice. Et même si je ne vois pas ce jour de

mon vivant, j’espère contribuer à changer ces idées. »

Cette exposition présente la troisième

saison de Fragments. Les photos ont été prises à Paris, Genève et Londres. Les

deux dernières saisons ont fait l’objet d’un livre photo composé d’une centaine

de portraits de femmes noires accompagnés de témoignages.

Le vernissage aura lieu

le samedi 4 novembre à 16h à la bibliothèque Marguerite Durand. Ce sera l’occasion

d’une rencontre et d’une discussion avec l’artiste et quelques-unes des femmes photographiées.

Dans cette série photographique,

des femmes noires s’expriment. Écoutons-les !

Maggy Dago est née en Côte d’Ivoire et est arrivée en France à

l’âge de 16 ans. Son travail photographique est guidé par deux valeurs

fondamentales : la recherche d’authenticité et de justice. « J’aime partager ma vision du monde, mais j’aime surtout faire

ressortir chez les gens ce que je trouve de plus humain, de plus beau et de

plus authentique. J’aime quand les gens peuvent montrer à la fois leurs

vulnérabilités et leurs forces sans tabous car selon moi ces deux aspects se

valent et ne doivent pas être jugés. »

Maggy a commencé à s’intéresser au féminisme dans le cadre

d’un programme de volontariat européen à Malte. « Ce fut le début d’une prise de conscience profonde des

inégalités et des injustices subies par les femmes. J’ouvrais les yeux

sur un monde patriarcal dont je n’avais pas réellement conscience. Le

féminisme me donne la force et le courage de lutter contre toutes sortes de

discriminations à l’égard des femmes. Aujourd’hui, la photographie est un moyen

d’expression, mais surtout de (re)valorisation des femmes. »

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827677 bmd@paris.fr

Maggy Dago Maggy Dago parmi ses photos exposées au Kremlin-Bicêtre