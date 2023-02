Exposition : Fragments MMXXIII Niederbronn-les-Bains Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Exposition : Fragments MMXXIII, 5 mars 2023, Niederbronn-les-Bains . Exposition : Fragments MMXXIII 44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2023-03-05 – 2023-03-05 Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin EUR La Maison de l’Archéologie dialogue pour la première fois avec la création contemporaine. Pierre Gangloff, artiste familier de telles résonnances avec le passé, l’Histoire et les mémoires, expose ses œuvres dans l’ensemble du parcours muséal. C’est un artiste au parcours dense, créateur autodidacte qui œuvre depuis plus de 3 décennies en Alsace, depuis son actuel atelier à Reichshoffen. À travers un principe déambulatoire, le visiteur de la Maison de l’Archéologie est invité à observer le regard singulier de l’artiste et sa manière de donner corps à un imaginaire pétri de sources littéraires et artistiques. Les créations de Pierre Gangloff, entre figuration et abstraction, constituent des récits universels où le sacré prend toute sa place. Elles se révèlent dans un clair-obscur maîtrisé, où la couleur, les pigments saturés, apportent une saillie matiériste. Peinture, dessin, gravure ou collage, toutes les techniques sont employées. Les supports se succèdent et l’on découvre bois, papier, kraft, ferraille, verre et même plexiglas devenir récits au cœur du musée. À travers un principe déambulatoire, le visiteur de la Maison de l’Archéologie est invité à observer le regard singulier de l’artiste, Pierre Gangloff. +33 3 88 80 36 37 Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse 44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Exposition : Fragments MMXXIII 2023-03-05 was last modified: by Exposition : Fragments MMXXIII Niederbronn-les-Bains 5 mars 2023 44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin