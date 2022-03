Exposition Fragments La Ferme d’en Haut, 23 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Sophie Helene, Caroline Secq et Dadave, tous trois artistes plasticiens, collectent et glanent rebuts, débris et fragments d’objets sur des plages, des trottoirs, dans des stocks d’ordinateurs usagés… De ces collectes naissent des compositions, des tableaux, des sculptures ou des tours, étonnants témoins de nos consommations, dont l’esthétique et la beauté surprennent. Au gré des marées de la baie de Somme, **Sophie Helene** trouve dans les laisses de mer des résidus de nos pratiques sociales et économiques, quantité d’objets hétéroclites façonnés par les éléments. Elle juxtapose et assemble ces déchets de toutes formes, fascinée par leurs variations chromatiques infinies. **Caroline Secq** arpente les plages des Landes où elle glane rebuts et bouts de tout et de rien laissés par l’homme, des fonds de plage comme il y a des fonds de tiroirs. Elle trie puis compose et assemble ces « riens », ces restes du monde en morceaux, pour en faire des sculptures et bas-reliefs. **Dadave, artiste autodidacte**, récupère des composants électroniques de téléviseurs et ordinateurs qu’il agence sur du bois en volumes tridimensionnels. Ils deviennent gratte-ciel, tours de Babel… Cartes mères, câbles, condensateurs… se rejoignent dans un dialogue entre technologie et fait main. Tous trois mélangent ici leurs compositions qui se parlent et se répondent. Ils interrogent nos pratiques consuméristes, la démesure de la croissance économique, réalisent un état des lieux de la nature et témoignent du « tout à jeter ». La beauté de ces compositions gêne et interroge. Devenus à la fois créations artistiques et patrimoine, elles représentent également notre héritage.

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Flers Bourg Nord



