EUR L’artiste Tixador nous invite à un voyage. Son Voyage : Fragments d’exil. nPlasticienne, matiériste, Tixador sculpte l’espace avec des pigments et de la pierre, ”j’y rajoute du bois, du métal et des objets de récupération”. nBouts de terre mère du Congo, falaises abruptes, roulis de ruisseaux viennent s’agréger sur d’immenses toiles de lin, l’artiste s’installe plus qu’elle n’expose, collaborant avec des musiciens et confectionnant des tuyaux d’orgues. nTixador a configuré son travail depuis plusieurs mois pour ce lieu hors-pair, aimablement nproposé par le chef d’établissement du lycée, Carole Billé. nFragments d’exil traverse la Méditerranée sur de frêles esquifs pour nous entretenir des temps sombres de l’Histoire, des frontières toujours fluctuantes du passé et du présent. nDes sacs s’entassent comme autant de couchages mal enroulés. Des sacs de corps traversés par le froid.

