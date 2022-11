Exposition « Fragiles » Galerie Da-End, 29 octobre 2022, Paris.

Du samedi 29 octobre 2022 au samedi 26 novembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

. gratuit

L’exposition « Fragiles » réunit autour des céramiques de Carolein Smit, les nouvelles aquarelles de Mykola Tolmachev et les dessins brumeux de Marine Gazier.

A travers leurs œuvres, tous trois nous rappellent docilement à ce parfum de vulnérabilité qui enveloppe nos existences. Ils nous entraînent vers un monde délicat où la lumière est aussi obscurité, elle étincelle et s’assombrit avec fugacité.

Sculptrice contemporaine, Carolein Smit façonne un univers fait de faïence et de grès, où la vie et la mort, l’innocence et la malice s’entremêlent. L’artiste néerlandaise écrit un memento mori inédit, saisissant et clinquant, convoquant stupéfaction, rires ou les deux à la fois. Animaux, écorchés ou squelettes recouverts de couleurs sombres et chatoyantes, tous semblent issus de mythes, contes et légendes, les plus tendres et les plus cruelles.

Avec la participation de la galerie Jonathan F. Kugel (Bruxelles)

Vernissage le samedi 29 octobre de 14h à 19h

Galerie Da-End 17 rue Guénégaud 75006 Paris

©Galerie Jonathan K. Kugel Carolein Smit, Borometz 1, 2017, céramique émaillée, 53 x 59 x 27 cm